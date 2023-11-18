Экс-замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск за госизмену

Признанный иноагентом бывший зампред ЦБ и экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко разыскивается российскими правоохрнителями, следует из базы данных розыска МВД России.

Напомним, летом нынешнего года Алексашенко был занесен российским Минюстом в реестр иностранных агентов.

«Алексашенко Сергей Владимирович*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – приводится в сообщении в базе данных МВД.

Сергей Алексашенко* занимал должность заместителя министра финансов России с мая 1993 года по март 1995 года. После чего перешел в Центробанк первым зампредом регулятора. Центрального банка.

В последнее время трудился директором по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ. После начала СВО покинул страну и занимался генерацией новых антироссийских санкций на Западе, за что и обвиняется в государственной измене.

* - признан иноагентом в РФ