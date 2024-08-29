Экс-замминистра обороны Попов не признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере

Бывший заместитель министра обороны Павел Попов отказался признавать свою вину в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 29 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Судебное заседание проходило в Москве в закрытом режиме. Итогом стало удовлетворение прошения стороны обвинения об аресте Попова. Фигурант дела проведет в СИЗО два месяца.

Накануне Павла Попова задержали по подозрению в хищении денежных средств, выделенных на нужды парка «Патриот». Подозреваемый контролировал парк с 2021 по 2024 год. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Следователи предполагают, что экс-замминистра обороны построил дом и обустроил земельный участок в Московской области за счет украденых денежных средств.

Ранее сообщалось о том, что экс-чиновница из Белгорода проходит обвиняемой по делу о подготовке теракта по заказу куратора из Украины.