Экс-жена Саакашвили призналась, что она первый раз за пару лет пришла навестить мужа

Как пишет KP.RU , для того, чтобы Сандра Руловс смогла «психологически решиться» на встречу с Михаилом Саакашвили, ей потребовались целых два года.

Экс-супруга бывшего президента Грузии, которого зовут Михаил Саакашвили, сделала на своей странице в соцсетях новое заявление. По ее словам, она первый раз за 2 последних года пришла на встречу к своему бывшему мужу. Все это время она психологически настраивалась на визит.

Также она написала, что во время долгосрочной встречи между экс-супругами состоялся душевный разговор. Несмотря на это, Руловс заявила о том, что они «больше не вместе». Она пожелала ему счастья, здоровья, а также свободы.

Напомним, что бывший президент Грузии в настоящий момент пребывает в клинике. Он оказался под присмотром врачей из-за долгого голодания в тюрьме.