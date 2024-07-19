В Ульяновске экоактивист с кистью и краской проиграл суд мэрии

В Ульяновске завершилось противостояние экологического активиста Азата Усманова и администрации города, сообщает RuNews24.ru . Мужчина неоднократно пытался привлечь внимание к озеленению улиц, орудуя зеленой краской и кистью.

Общественник закрашивал участки там, где произошел спил и снос деревьев. Особый разгар противостояния начался на ул. Гончарова.Администрация подала в суд. За свой эковандализм общественник мог получить штраф в размере 273 тысяч рублей, но в итоге его пожалели и вынесли предупреждение в рамках административной статьи.

Примечательно, что как раз после перформанса и суда стартовали работы по озеленению злополучной улицы. Экоактивист считает, что это благодаря собственным силам и участию неравнодушных удалось добиться желаемого.

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