Экскурсия в пожарную часть для сына обернулась вирусным хитом: россиянки оценили внешность сотрудника МЧС

Блогерша из Москвы Анастасия случайно попала в центр внимания после публикации видео, снятого на экскурсии в пожарной части. Пост, размещенный в социальной сети, собрал более 200 тысяч просмотров — и все из-за одного из сотрудников МЧС, попавшего в кадр.

Как рассказала девушка, она решила сводить сына на экскурсию в пожарную часть. В какой-то момент ее внимание привлек один из работников, которого она и засняла на камеру.

«В какой-то момент мероприятие стало нравиться нам обоим…» — иронично призналась блогерша.

Пользователи сети активно поддержали москвичку в комментариях. Они шутили, что хотели бы организовать экскурсию для девочек постарше, что вместо поликлиники будут водить внуков в пожарную часть, возмущались отсутствием номера части и адреса, а также называли увиденное причиной внеплановой овуляции.