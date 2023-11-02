Экскурсиями, квестами, концертами отметят в Подмосковье День народного единства

По традиции праздновать День народного единства будут масштабно. Как напомнили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в этом году 4 ноября в регионе пройдет и Всероссийская акция «Ночь искусств». Кроме того, во всех уголках Подмосковья будут проходить концерты, экскурсии, другие программы. Рассказываем, где и что посмотреть, а в чем можно принять участие.

СОБЫТИЯ В МУЗЕЕ

Как сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, празднику посвятят часть мероприятий в рамках акции «Ночь искусств».

– Тема акции в этом году – «Россия объединяет». Музеи предложат посетителям как традиционные мероприятия, включая авторские экскурсии, так и специально подготовленные программы, приуроченные ко Дню народного единства, – отметила Ирина Каклюгина.

Кстати, в музеях можно будет не только смотреть и слушать. Например, в Музее-заповеднике «Зарайский кремль» будет проходить детская историческая игра«Под стягом Д.М. Пожарского» (6+), участники которой познакомятся с событиями Смутного времени. Экскурсии, мастер-классы и квесты пройдут и в других музеях, подробности и возрастные категории можно уточнить на сайтах учреждений.

НА ВСЕ ЛАДЫ

Почти шестьдесят подмосковных парков охватит общеобластное мероприятие «Симфония народов». Желающие могут полюбоваться национальными костюмами, сыграть в народные игры, посмотреть концерты. Программы рассчитаны на участников от шести лет.

Например, в парке «Елочки» в городском округе Домодедово 4 ноября уже в 11.00 откроется ярмарка национальной кухни. В полдень стартует мастер-класс «Дерево Единства», также можно будет сыграть в народные игры. В 13.00 начнется концерт (6+).

В Парке культуры и отдыха Павловского Посада также можно будет поиграть в народные игры. А начнется все в 10.50 с флешмоба и выставки «Озарение». В 12.00 в парке проведут мастер-класс «Кто в куклы не играл – тот счастья не видал» (6+).

В Орехово-Зуеве программа пройдет в Парке 30-летия Победы. В программе – хоровод дружбы, народные игры, дефиле, концерт и детская постановка, музыкальный мастер-класс, квест «Народы мира». Будет работать фотозона (6+).

В парке «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде приготовят сто порций традиционного плова, устроят игры и интерактивную программу, проведут флешмоб «Мы едины». Также в программе – виртуальная экскурсия по Русскому этнографическому музею, выступления вокальной школы и клуба собаководства (6+).

СПОРТ, МУЗЫКА, РАДОСТЬ

Конечно, это далеко не вся праздничная программа. В городских округах готовят много других мероприятий разного формата. Например, в городском округе Пущино во Дворце спорта «Ока» уже 3 ноября проведут турнир по настольному теннису, посвященный Дню народного единства (6+). Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Музыкальную программу планируют в Истринском доме культуры, 4 ноября здесь пройдет Большая хоровая ассамблея «О России петь», посвященная празднику. Вход свободный (0+).