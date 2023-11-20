Экскурсию на подстанции скорой помощи провели для учащихся Шатурского медколледжа

Учащимся Шатурского медицинского колледжа провели экскурсию на подстанции скорой помощи и рассказали о работе в медицинском учреждении. Будущие медсестры и медбратья узнали все о работе на подстанции и в бригадах скорой медицинской помощи.

Обо всех нюансах ребятам рассказали сами сотрудники организации здравоохранения. А учащиеся среднего учебного учреждения убедились в том, что жители муниципалитета и их здоровье под защитой профессионалов, у которых в распоряжении есть все необходимое оборудование. Некоторые ребята даже сами захотели попробовать себя в работе на подпункте.

«Профессия — спасать. Так часто называют работу в скорой медицинской помощи. Все мы понимаем, насколько эта служба важна, жизненно необходима», — написал в Сети глава подмосковного городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Также глава муниципалитета напомнил, что выпускники Шатурского медколледжа могут переучиться на фельдшера и оказывать экстренную медицинскую помощь.