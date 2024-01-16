Экскурсию в Дмитров организовали для долголетов из Городского округа Пушкинский

Участники программы «Активное долголетие» из Пушкино посетили Дмитров, передает Министерство социального развития Московской области. В ходе экскурсии им рассказали о культуре и истории города.

Сначала долголеты посетили музей священномученика Серафима Звездинского. Учреждение находится на территории бывшей усадьбы Подлипичье.

После этого пенсионеры посетили Борисоглебский монастырь. В завершение экскурсии они осмотрели Дмитровский кремль, где сфотографировались на фоне ледовых фигур.