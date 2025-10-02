«Экскурсионный октябрь» в Серпухове: родные участников СВО посетили Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

С целью поддержки семей участников спецоперации была организована познавательная поездка в одно из самых живописных мест Южного Подмосковья — Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово».

Поездка организована в рамках проекта «Экскурсионный октябрь», который инициировала в городском округе Серпухов местная администрация для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В числе гостей музея были родственники бойцов и военнослужащий Алексей с позывным «Ворон».

Экскурсанты провели познавательный день: посетили Дом-музей Антона Павловича Чехова, узнали необычные факты из личной и творческой жизни писателя, прогулялись по усадьбе. Мероприятие позволило участникам отвлечься от повседневных забот, почувствовать себя частью культурного наследия и найти новых знакомых.

«Благодарю Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей за организацию поездки, а наших друзей из Мелихово — за теплый прием и сохранение живого наследия Чехова», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

В экскурсии приняли участие 23 человека. Военнослужащий Алексей скоро возвращается в зону СВО для выполнения боевых задач. Его появление на подобном мероприятии — напоминание соотечественникам, что помощь важна не только на фронте.