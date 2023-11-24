Экскурсовод из Коломны стал лучшим во всем Подмосковье

Коломенский краевед и историк Михаил Воробьев занял первое место в премии «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Михаил Воробьев не первый раз представляет наш город на областном конкурсе профессионального мастерства. Так, в прошлом году в номинации «Лучший экскурсовод» стал вторым, а в этом году улучшил свой результат и поднялся на высшую ступень пьедестала почета», - пояснили в пресс-службе.

О своей работе немного рассказал и сам победитель премии «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области».

«Я провожу авторские эксклюзивные экскурсии по Коломне и Зарайску. Долгая и кропотливая работа в архивах, поиск уникальной и достоверной информации, осмысление различных исторических источников — все это сплавляется в уникальный опыт. Углубленное изучение истории Коломны позволило мне разработать свои маршруты и оригинальную подачу материала», — поделился Михаил Воробьев.

Напомним, что результаты конкурса накануне объявили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья. Всего в нем призерами стали 15 участников. Основная цель проведения премии - повысить уровень услуг, сервиса и качества обслуживания гостей, а также привлечь крутых высококлассных специалистов в сферу гостеприимства региона.



Добавим, Коломна считается одним из самых популярных туристических направлений в Подмосковье. С начала января здесь побывали 1,7 миллионов туристов.