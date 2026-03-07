Эксперимент поставят над сибиряками: самолеты предложили заменить в Сибири дирижаблями

В России рассматривают возможность возрождения дирижаблей для обслуживания богатых туристов. Эксперты предлагают использовать летательные аппараты для полетов над труднодоступными местами Сибири, такими как плато Путорана, оценивая получасовую экскурсию в десятки тысяч рублей, пишет ТАСС .

В Красноярском крае прозвучало предложение задействовать дирижабли в сфере элитного туризма и грузовых перевозок. С такой инициативой выступил Валентин Богомолов, возглавляющий консалтинговую компанию «Сибирская финансовая система» и являющийся сопредседателем регионального отделения «Деловой России».

Поводом для обсуждения стали планы по созданию в Тольятти специализированного технопарка. Там намереваются разрабатывать и производить дирижабли, ориентированные на эксплуатацию в отдаленных уголках страны.

По мнению Богомолова, туристическая сфера — наиболее перспективное направление для применения таких аппаратов. Эксперт пояснил, что север Красноярского края уже сейчас посещает значительный поток путешественников премиум-класса. Именно для такой аудитории будут востребованы дорогостоящие экскурсии, например, облет плато Путорана. Он сослался на успешный международный опыт внедрения дирижаблей в индустрию путешествий.

Стоимость короткого получасового полета, по предварительным оценкам, составит от 20 до 50 тыс. рублей. Как подчеркнул специалист, для клиентов, приобретающих туры за полмиллиона рублей, это приемлемая цена. Богомолов уверен, что подобная услуга не станет массовой, однако непременно обретет своего потребителя.

Помимо туризма, дирижабли могли бы решать логистические задачи в северных территориях, куда авиация долетает не всегда. Тем не менее собеседник агентства добавил, что прежде чем запускать грузовые перевозки, необходимо провести детальный экономический анализ целесообразности таких проектов.