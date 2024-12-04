Эксперт Агаршева нашла альтернативы Турции для отдыха на зимние каникулы

Турция остается одним из любимых мест для отдыха российских туристов, однако провести время на пляже, насладиться зарубежными красотами и не потратить крупных сумм можно и в других интересных местах. О них рассказала владелица туристического агентства «География» Елена Агаршева в беседе с RuNews24.ru .

По словам специалиста сферы туризма, хорошей альтернативой Турции станут пляжи ОАЭ, Египта, Таиланда, Туниса, Марокко, Кубы, Шри-Ланки и Мальдивских островов. В эти направления всегда есть туры, а курорты славятся чистым морем. Кроме того, во многих перечисленных странах хорошо налажен туристический сервис.

Любителям роскоши можно провести зимний или другой отпуск в Дубае, а также посетить цветущие сады в Абу-Даби. В Египте можно отдохнуть активно в клубах, а также на пляжах Красного моря, сочетая это с познавательными экскурсиями.

За талассотерапией, историческими достопримечательностями и пляжами нужно отправляться в Тунис, а насладиться курортами и арабским колоритом можно в Марокко.

За экзотикой нужно отправляться в Таиланд и на Шри-Ланку.

«Мальдивские острова известны своими белоснежными пляжами и кристально чистой водой, а Куба предлагает уникальную атмосферу, ром, сигары и красивые пляжи. Также можно рассмотреть Сейшельские острова — это рай для любителей природы, здесь турист найдет множество красивых пляжей и коралловых рифов. А во Вьетнаме — экзотическая культура, вкусная кухня и прекрасные пляжи», — рассказывает собеседница издания.

Тур важно подбирать по силам, бюджету и интересам, а также выбирать добросовестную турфирму, которая подскажет и поможет с оформлением всего необходимого. В большинстве предложенных направлений не нужно специфических документов.

Ранее сообщалось, что из России запустят новые авиарейсы на зарубежные направления.