Из России запустят новые авиарейсы на зарубежные направления

Отечественные и зарубежные авиакомпании запускают новые прямые рейсы из России на иностранные курорты. Об этом пишет KP.RU .

Новые рейсы запускает Oman Air. Самолеты возобновили напрямую между Москвой и Маскатом. Судна запускают из «Шереметьево» пять раз в неделю. Виза россиянам не понадобится, если поездка не превышает двух недель. С багажом туда-обратно можно уложиться в 60 тысяч рублей.

Новым станет и рейс из «Домодедово» в новый эмират ОАЭ - в Рас-аль-Хайму. Самолеты запустит компания Air Arabiа с 27 декабря. Безбагажный тариф на одного обойдется в 45 тысяч рублей.

В 2025 году появятся прямые рейсы из России на средиземноморское побережье Египта. Речь про популярные курорты Александрия и аэропорт Эль-Дабаа. Виза оформляется на месте в аэропорту за 25 долларов.

Международный аэропорт Сухума может открыть рейсы, заявлял посол Абхазии. Но произойдет это до лета 2025 года. Однако в этом случае нужно учитывать политическую обстановку и другие нюансы.

Специалисты сферы туризма отмечают, что на следующий год уже плотно покупают билеты. Самой популярной страной стал Таиланд, Азербайджан, Япония, Вьетнам, Индонезия, Южная Корея и ОАЭ.

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