Эксперт Алиев рассказал о последствиях признания многодетной семьи с двумя детьми

По словам первого проректора РГСУ Джомарта Алиева, признание семей с двумя детьми многодетными может вызвать демографическую катастрофу в России. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он отметил, что в нашей стране уже в течение восьми лет численность жителей снижается, в связи с чем в каждой семье должно быть не менее троих детей.

По мнению ученого, признание семей с двумя детьми многодетной приведет к консервации ситуации, а не простимулирует рождение третьего ребенка.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми.