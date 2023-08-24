Эксперт Андреанова определила наиболее опасный вид зерна для домашних несушек

Как правило, от корма для домашних птиц зависит их продуктивность. Эксперт Татьяна Андреанова рассказала, чем лучше кормить и от чего домашнюю птицу лучше оградить. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, основой птичьего рациона является зерно, тем не менее для удовлетворения потребности в белке можно давать им горох.

Эксперт также отметила, что в рацион домашней птицы также должны быть зеленая масса, овощи, плоды.

По ее мнению, куры нуждаются в сбалансированном рационе, идейкам идеальны корма с высоким содержанием белка, для гусей лучше всего подходит зеленый корм.

Специалист подчеркнула, что из кормов птиц следует исключить сою.