Эксперт Ансталь обозначила лучший сезон для каникул в Мексике

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, идеальным сезоном для каникул в Мексике будет конец октября — апрель. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что в данное время цены на путевки могут быть высокими, в связи с чем из-за желания сэкономить Мексику лучше посещать в июле или августе.

По мнению эксперта, в мае и июне не рекомендуется посещать Мексику в связи с аномальной жарой в стране.

Она подчеркнула, что не стоит лететь в эту страну в осенний сезон, поскольку в это время там сильные ветра, ураганы и ливни.