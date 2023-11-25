Эксперт Атланова рассказала о двух важных правилах в разрешении споров в команде

Как пишет портал «Дни.ру» , в командной работе сложно избежать конфликтных ситуаций. А взять под контроль поведение и реакции сотрудников практически невозможно.

Однако, есть вариант урегулирования собственных эмоций. Дарья Атланова, сертифицированный бизнес-трекер, считает, что от этого может зависеть успех вашего дела.

Чтобы предприниматель эффективно разрешал разногласия и создавал рабочую атмосферу, важно слушать оппонента в конфликте. Не нужно перебивать, это лишь покажет ваше неуважение к чужой точке зрения.

Далее следует найти соприкосновение мнений. Их обсуждение поможет прийти к компромиссу. Тогда в коллективе будет царить атмосфера сотрудничества, а не борьбы.

Напомним, ранее бизнес-тренер Паратнова рассказала о способах управления временем в семье.