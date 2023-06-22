Эксперт Баджурак назвал плюсы и минусы льготных программ ипотеки

По словам исполнительного директора финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, настоящие льготные программы являются государственными мерами поддержки, псевдольготные программы - это ипотечные схемы застройщиков без первоначального взноса либо имеющие пониженную ставку. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что среди настоящих льготных программ имеются узконаправленные, вроде дальневосточной, сельской, военной и ипотеки для IT-специалистов и т.д.

Эксперт пояснил, что к той же категории можно отнести семейную и льготную ипотеки. При этом льготной ипотекой может воспользоваться любой житель РФ, который желает купить квартиру в новостройке, тем не менее она создает риск появления ипотечного пузыря.

По его мнению, псевдольготные программы от застройщиков являются привлекательными для покупателя, у которого нет существенных накоплений или не имеет уровня зарплаты, достаточного для ежемесячного платежа даже по более высокой ставке.

Баджурак подчеркнул, что Банк России в свою очередь не совсем одобряет такую программу.