Эксперт Бахтин объяснил, стоит ли россиянам покупать доллар до конца 2023 года

По совам эксперта, в первом полугодии ЦБ России приняли решение увеличить объем продаж валюты. Это сыграло свою роль на спрос и курс рубля. Однако изменения на денежном рынке пока не слишком влияют на национальную валюту, пишет «Газета.ру».

«По факту же наращивание продаж иностранных валют начнет отражаться на курсе рубля с января», — отметил Бахтин.

В целом спрос на иностранную валюту уже не такой высокий, как неделями ранее. В последние дни декабря курс укрепился к доллару и евро. Как следует из последних торгов Мосбиржи, показатели доллара впервые упали ниже 90 рублей (89 руб.), а евро оказалось на уровне 99 рублей. Дальше можно ожидать небольшого повышения, но в целом котировки изменятся не критично. 29, 30 и 31 декабря курс доллара ожидается на уровне 90 рублей.

Покупка иностранных валют сейчас не самая плохая идея, так как спрос на нее падает и пик покупок гражданами уже спал.