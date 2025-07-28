Бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые используют Воздушно-космические силы России, помогают снизить риск потерь среди личного состава во время боевых действий. Об этом в интервью News.ru рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

Он подчеркнул, что для разрушения укрепленных позиций противника с огневыми точками и тяжёлым вооружением, а также для ослабления его обороны, часто используются фугасные авиационные бомбы (ФАБ), термобарические боеприпасы и другие бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

«Также ФАБы используют для ударов по крупным железнодорожным узлам, где концентрируется сразу несколько эшелонов с боеприпасами, боевой техникой и личным составом», — сказал Баранец.

Ещё одна задача, которую выполняют ФАБы, — это ликвидация крупных складов с боеприпасами или горючими веществами.

Специалист утверждает, что авиационные удары дают возможность эффективно уничтожать значительные группы военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Ранее канцлер Германии Мерц заявил об отсутствии дипломатических средств для урегулирования конфликта на Украине.