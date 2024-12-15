Эксперт Баранов спрогнозировал рост стоимости аренды столичных квартир в Новый год в два раза

По словам эксперта Павла Баранова, на Новый год стоимость аренды квартир в крупных городах страны значительно дорожает, а в пределах столичного Садового кольца аренда в новогоднюю ночь может достигать 10-12 тыс. рублей за сутки. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что за пределами Садового кольца стоимость аренды квартиры в этот период также вырастет: так, за пределами Третьего транспортного кольца станет стоить примерно пять-шесть тысяч рублей.

По мнению эксперта, аренда квартиры в центре Екатеринбурга в указанный период может достичь пяти тысяч рублей за сутки. Помимо этого, в период Нового года увеличивается залог.

Ранее сообщалось, что цена на аренду домов в Подмосковье на Новый год превысила 25% от средней зарплаты.