Эксперт Беляева перечислила опасные продукты в составе сладких новогодних подарков

Практически каждый ребенок получает под елочку сладкий новогодний подарок. Эксперт Инга Беляева назвала способы выбора безопасного и полезного подарка. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, прежде всего следует обратить внимание на срок годности и дату фасовки.

Эксперт добавила, что стоит отдавать предпочтение максимально натуральным сладким изделиям. Так, самым оптимальным вариантом шоколадных изделий для детей является молочный шоколад с содержанием какао-бобов не свыше 30%.