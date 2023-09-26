Эксперт Белоусов заявил, что на освобожденных от киевского режима территориях будет создан новый архитектурный стиль
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По словам генерального директора новостного агрегатора СМИ2 Юрия Белоусова, в рамках международного фестиваля «Зодчество» запустят конкурс на создание нового архитектурного стиля в новых регионах РФ. Об этом сообщает «Крым 24».
Он отметил, что необходимо сейчас продумывать идеи этого стиля.
По мнению эксперта, к ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям также могут добавиться те регионы, которые временно оккупированы ВСУ.