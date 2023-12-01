Эксперт Белов считает, что жители РФ стали пить больше молока

По словам гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова, себестоимость производства сырого молока на фоне колебаний курса российской валюты и повышенной ключевой ставки в ближайшем будущем может увеличиться до 15%, а себестоимость производства готовой молочной продукции –до 14%. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что спрос на молоко и молочную продукцию довольно активно растет, и в годовом выражении эта цифра может увеличиться на 5%.

По мнению эксперта, при этом данная продукция не подорожала, а, напротив, подешевела, хотя и незначительно – всего на 0,2%.

Он отметил, что, несмотря на то что молочная продукция может вырасти в цене, рост стоимости на полках не будет выше, чем уровень потребительской инфляции.