Эксперт Боганик назвал причины раздражения от шума соседей за стеной

Любые звуки за стеной могут довести до белого каления. При этом ремонт или вечеринка у соседа вызывает больше раздражения, чем, например, сильный грохот на улице. По мнению кандидата технических наук Александра Боганика, в большинстве случаев это объясняется психологией человека. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что городской житель понимает, что остановить шум на улице он не в силах, а сосед может прекратить себя вести раздражающе.

По словам эксперта, при наличии звукоизоляции в квартире те же самые звуки от соседей раздражают меньше, так как человек думает о том, что он сделал в данном случае все, что в его силах.