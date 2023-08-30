Эксперт Бражко озвучил новые требования для этикеток на продукты

С невозможностью прочесть состав продукта и найти дату выпуска сталкивались многие. По мнению эксперта Александра Бражко, для решения данной ситуации следует законодательно обязать производителей указывать срок годности и состав товара шрифтом вдвое крупнее, чем наименование продукции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что у производителей полезных товаров значимых проблем не будет, поскольку состав их продукции обычно короткий. Однако это повлияет на продавцов, которые чрезмерно пичкают продукцию консервантами и улучшителями вкуса.

По мнению эксперта, введение данной меры поспособствует наведению порядка в этой сфере.