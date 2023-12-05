Эксперт Бухаров перечислил способы «заставить» граждан РФ посещать достопримечательности родины

Согласно результатам опроса, свыше половины жителей РФ никогда не посещали достопримечательности там, где проживают, прежде всего архитектурные. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров пояснил, почему, несмотря на объективное развитие внутреннего туризма, многие жители нашей страны слабо знакомы с достопримечательностями региона, в котором они живут. Об этом сообщает RuNews24 .

По его словам, отдельные люди считают, что за рубежом все интереснее, то есть люди, по сути, живут в интернете и в телевизоре, поэтому не видят призыва изучать родной край.

Эксперт подчеркнул, что нужно рассказывать детям в школах о родном крае, возить на экскурсии, а через детей и родители подтянутся.

По его мнению, еще одной причиной отсутствия интереса к родному краю является отсутствие знаний о нем.