Эксперт Бунегина перечислила выгодные варианты закрытия ипотеки досрочно

По словам эксперта Татьяны Бунегиной, досрочное погашение ипотечного кредита является актуальным вопросом для многих, поскольку дает возможность сэкономить на процентах и обрести финансовую свободу намного быстрее. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что имеются три способа досрочного погашения ипотеки.

По мнению эксперта, это уменьшение ежемесячного платежа, снижение срока кредита путем внесения досрочного платежа, а также комбинация обоих вариантов.

Она уточнила, что также можно направить на погашение долга маткапитал, оформить налоговый вычет.