Эксперт Бунегина перечислила выгодные варианты закрытия ипотеки досрочно
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По словам эксперта Татьяны Бунегиной, досрочное погашение ипотечного кредита является актуальным вопросом для многих, поскольку дает возможность сэкономить на процентах и обрести финансовую свободу намного быстрее. Об этом сообщают «Известия».
Она добавила, что имеются три способа досрочного погашения ипотеки.
По мнению эксперта, это уменьшение ежемесячного платежа, снижение срока кредита путем внесения досрочного платежа, а также комбинация обоих вариантов.
Она уточнила, что также можно направить на погашение долга маткапитал, оформить налоговый вычет.