Эксперт Бурматнов поделился советами, которые сохранят свежесть хлеба до 12 дней

Валерий Бурматнов является преподавателем кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ. В беседе с RT он поделился с россиянами секретами, которые позволят сохранить свежесть хлеба надолго.

Как выяснилось, очень важно в этом деле обращать внимание на материал хлебницы. Деревянная подходит отлично, поскольку древесина дышит и создает отличный климат для хлебобулочного изделия. Однако, заменять ее придется каждые 2-3 года из-за того, что материал впитывает запахи и загрязнения.

Если оставлять хлеб в полиэтиленовом пакете, то в нем необходимо сделать дырочки для предотвращения парникового эффекта. Однако наверняка многие покупали хлеб в бумажных пакетах из супермаркета. Они тоже неплохо подходят, но не защищают от высыхания.

«Становятся популярными многоразовые специальные пакеты, оснащенные перфорированными прокладками. Благодаря особой структуре материала упакованный хлеб и хлебобулочные изделия сохраняют свежесть до 10—12 дней», – сказал собеседник.

Меньшим сроком хранения может похвастаться керамика, однако, впечатляющие 7 дней – это уже не 3 суток.