Эксперт Черноусов дал оценку разрешению Apple на использование сторонних платежных систем в России

По словам эксперта Ивана Черноусова, решение Apple разрешить жителям РФ использовать сторонние платежные системы для оплаты покупок в приложениях свидетельствует о том, что компания не планирует целиком уходить из нашей страны, то есть соблюдает законодательство РФ и старается работать на российском рынке ровно в той степени, в которой может. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что при новых разрешениях Apple является посредником при совершении оплаты, перенаправляя пользователя на нужный сайт, а не считывает плату прямо внутри приложений.

По мнению эксперта, на данный момент пополнять App Store можно лишь через МТС и «Билайн», что становится сложным при оплате разного рода подписок.