Эксперт Черноусов определил метод распознать написанный нейросетью текст

По словам эксперта Ивана Черноусова, отличить текст, написанный нейросетью от созданного человеком, нелегко, однако возможно по конкретным лингвистическим признакам. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что в первую очередь следует обратить внимание на построение фразы.

По мнению эксперта, фразы будут кривоватыми, поскольку для ChatGPT родным языком является английский, после чего осуществляется перевод на русский.