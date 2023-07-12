Эксперт Дейнеко перечислила секреты гадалок и экстрасенсов

По словам преподавателя по технике речи Кристины Дейнеко, различные гадалки и экстрасенсы знают, что голос является мощным инструментом воздействия на психику людей, поэтому пользуются им для внушения невероятных установок. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что голос таких людей нередко имеет гипнотический эффект, из чего и складывается впечатление, что у них есть дар ясновидения.

По мнению Дайнеко, в высказываниях таких людей преобладают эмоциональные оттенки для усиления воздействия на психику.

Она подчеркнула, что эти «специалисты» задают вопросы, и в итоге человек все сам о себе рассказывает, не замечая этого.