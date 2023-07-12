Эксперт Дейнеко перечислила секреты гадалок и экстрасенсов
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По словам преподавателя по технике речи Кристины Дейнеко, различные гадалки и экстрасенсы знают, что голос является мощным инструментом воздействия на психику людей, поэтому пользуются им для внушения невероятных установок. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что голос таких людей нередко имеет гипнотический эффект, из чего и складывается впечатление, что у них есть дар ясновидения.
По мнению Дайнеко, в высказываниях таких людей преобладают эмоциональные оттенки для усиления воздействия на психику.
Она подчеркнула, что эти «специалисты» задают вопросы, и в итоге человек все сам о себе рассказывает, не замечая этого.