Эксперт Долгих перечислила пять наиболее живописных железнодорожных маршрутов в России

По словам турэксперта Екатерины Долгих, путешествия на поездах всегда считались одним из наиболее безопасных и романтичных способов передвижения. Она перечислила пять самых живописных железнодорожных маршрутов в нашей стране. Об этом сообщают « Известия ».

Она отметила, что таким маршрутом в первую очередь является «Рускеальский экспресс» в Карелии. Данный ретропоезд на паровозной тяге предлагает незабываемое путешествие между станциями в Карелии. Вагон-ресторан и фотокупе добавляют особого шарма этому маршруту.

По мнению эксперта, не менее интересным в этом отношении может стать и «Графский поезд» в Воронежской области, включающий в себя экскурсии по историческим местам и вокзалу на станции Графская. Многих также может привлечь и Байкальский Экспресс», представляющий собой круиз по Кругобайкальской железной дороге.

Она добавила, что экспресс «Селигер» в Тверской области является первым пригородным поездом на паровой тяге в России, проходящим по историко-заповедной зоне Октябрьской железной дороги, а «Императорский маршрут» (Екатеринбург – Алапаевск) посвящен последним годам жизни царской семьи и включает в себя посещение музеев и памятных мест.