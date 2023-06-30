Эксперт Дробиз назвал причины отсутствия влияния на жизнь алкоголиков запрета продажи алкоголя в домах

Депутаты нижней палаты парламента ведут обсуждение возможности полного запрета продажи алкогольных напитков в ресторанах и кафе, которые находятся в жилых домах. По словам главы центра исследований алкогольного рынка ЦИФРРА Вадима Дробиза, эта законодательная инициатива не окажет никакого влияния на уровень потребления алкоголя среди жителей РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он пояснил, что число причин для употребления алкоголя никак не зависит от отсутствия, удаленности, времени работы торговых точек.

По мнению эксперта, в данном случае работает обратная реакция – потребитель закупает продукцию с запасом.

Дробиз напомнил, что почти половина кафе и ресторанов сегодня расположены в жилых домах, следовательно, это приведет к закрытию торговых точек, ликвидации рабочих мест и прочему.