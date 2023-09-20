Эксперт Дружинин назвал способы правильного выбора натурального меда

По словам эксперта Дениса Дружинина, натуральный мед должен быть вязким и слегка раздражать слизистую рта и создавать ощущение пощипывания. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что также важно изучить его маркировку.

По мнению эксперта, при покупке меда необходимо помнить, что хороший мед имеет вязкую консистенцию, стекает ровной струей.

Он отметил, что качественный мед также легко растирается пальцами и впитывается в кожу.