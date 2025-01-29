Эксперт Дударев: россиян оставят без длинных выходных на 23 февраля и 8 марта

В 2025 году не предвидится дополнительных выходных в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» сообщил Дмитрий Дударев, занимающий должность директора по персоналу в КРОС.

Как сообщил собеседник агентства, в 2025 году 23 февраля приходится на воскресенье, поэтому дополнительный выходной день перенесен на 8 мая, чтобы продлить майские каникулы.

Также 8 марта выпадает на субботу, поэтому дополнительный выходной переносится на 13 июня. В связи с этим рабочий день 7 марта уменьшится на час.

Напомним, в начале года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, который утверждает производственный календарь на 2025 год. Он закрепил на законодательном уровне, какие дни будут являться выходными, а какие — рабочими.

По новому производственному календарю с февраля по апрель включительно нет никаких дополнительных выходных дней. 23 февраля выпадает на обычный выходной, его перенесут на майские праздники. 8 марта попадает на субботу, но дополнительного праздничного дня объявляться не будет, зато в июне становится дополнительным выходным пятница, 13 июня.

В мае длинные выходные ожидаются дважды, с 1-е по 4-е и с 8-го по 11-е числа. В июне также появится четыре праздничных и выходных дня подряд — с 12 по 15 июня.

С июля по октябрь никаких праздничных дней не запланировано. Зато в ноябре появляется сразу три выходных дня подряд, со 2-го по 4-е числа. В декабре праздничный день, помимо стандартных выходных, выставлен всего один — на 31 декабря. Таким образом, на протяжении текущего года работников ожидают 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.