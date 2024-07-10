Эксперт Дыдалина определила плюсы и минусы продления семейной ипотеки в России до 2030 года

Программа семейной ипотеки в нашей стране продлевается до 2030 года и распространится на семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Сумма кредита для жителей столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн рублей, для других регионов — до 6 млн рублей. По словам эксперта Регины Дыдалиной, данное решение даст возможность поддержать строительную отрасль и спрос на рынке жилья. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что это обеспечит доступность ипотеки для покупки недвижимости для наиболее нуждающейся в этом категории жителей страны — семей с детьми, поскольку потребность в улучшении жилищных условий возникает как раз когда ребенок идет в школу или расширяется состав семьи.

По мнению эксперта, также условия семейной ипотеки дадут возможность снизить риски применения льготных ипотечных программ для спекуляций в сегменте недвижимости. Кроме того, ключевой особенностью продления семейной ипотеки стало то, что теперь строительство или приобретение индивидуального жилого дома по данной программе возможно лишь при условии его строительства в рамках 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» или через договор подряда с открытием эскроу-счетов. Нельзя не отметить как минус и то, что отсутствует возможность оформить кредит для строительства индивидуального дома собственными силами.