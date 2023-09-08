Эксперт Ершова назвала способы спасения курток и пальто от моли и затхлости

Демисезонная одежда носится в весенний или осенний период года, в связи с чем нуждается в особенном уходе. Эксперт Елена Ершова назвала способ правильного хранения курток и пальто, чтобы защитить их от плесени. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, перед укладкой на хранение следует провести сушку и чистку одежды.

Эксперт отметила, что плесень плохо переносит высокую температуру и кислую среду, поэтому ее можно очистить народными методами: содой, лимонным соком или уксусом, после чего застирать с мылом или порошком.

По ее мнению, следует проветривать одежду и не хранить ее в плотно забитом шкафу. А для избежания появления моли на одежде упаковать в вакуумные пакеты и положить ароматизатор.