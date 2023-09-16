Эксперт Ершова перечислила способы избавить обувь от грибка и запаха

Уличная обувь в осенний сезон нередко подвергается воздействию влаги, в связи с чем при неправильном хранении и уходе в ней легко размножаются различные виды грибка. Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова назвала методы избавления обуви от грибка и запаха. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, обувь следует тщательно сушить после носки или перед длительным хранением с применением специализированных электрических или ультрафиолетовых сушилок. Тем не менее сушка около радиаторов и батарей портит кожу.

Эксперт добавила, что обувь также необходимо проветривать, поскольку плесень «боится» сквозняков.

По ее мнению, при появлении плесени следует промыть большим количеством хозяйственного мыла и протереть влажной тряпкой, почистить изнутри перекисью водорода, а грибок можно убрать специально приобретенным противогрибковым препаратом.