Эксперт: фейки о пиротехнике со взрывчаткой призваны посеять панику

Бывший сотрудник МВД Вячеслав Демин рассказал порталу Regions , кому выгодно распространение информации о пиротехнических изделиях со взрывчаткой, поступающей с Украины. По его словам, цель таких вбросов — посеять панику.

Эксперт рассказал, что официальных поставок такой продукции с Украины нет. Фейки может распространять Центр информационно-психологических операций Украины, специализация которого — информационная война.

Демин подчеркнул, что таким образом Украина пытается запугать жителей России и оказать влияние на их общественное сознание.

Подробнее на эту тему — в эксклюзивном материале Regions.