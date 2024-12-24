Эксперт: фейки о пиротехнике со взрывчаткой призваны посеять панику
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Бывший сотрудник МВД Вячеслав Демин рассказал порталу Regions, кому выгодно распространение информации о пиротехнических изделиях со взрывчаткой, поступающей с Украины. По его словам, цель таких вбросов — посеять панику.
Эксперт рассказал, что официальных поставок такой продукции с Украины нет. Фейки может распространять Центр информационно-психологических операций Украины, специализация которого — информационная война.
Демин подчеркнул, что таким образом Украина пытается запугать жителей России и оказать влияние на их общественное сознание.
Подробнее на эту тему — в эксклюзивном материале Regions.