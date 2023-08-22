Эксперт Фомичева назвала методы делить счета в паре во избежание ссор

По словам эксперта Анны Фомичевой, для эффективного управления финансами в первую очередь следует выбрать тип семейного бюджета - раздельный, общий или смешанный. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что раздельный бюджет позволяет быть партнерам финансово независимыми, смешанный дает возможность достичь баланса между личным и общим, а общий – более эффективному планированию и накоплению.

По мнению эксперта, не следует бояться обсуждать деньги, поскольку это является ключом к успешному совместному управлению семейным бюджетом.