Эксперт Фомичева назвала методы делить счета в паре во избежание ссор
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По словам эксперта Анны Фомичевой, для эффективного управления финансами в первую очередь следует выбрать тип семейного бюджета - раздельный, общий или смешанный. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что раздельный бюджет позволяет быть партнерам финансово независимыми, смешанный дает возможность достичь баланса между личным и общим, а общий – более эффективному планированию и накоплению.
По мнению эксперта, не следует бояться обсуждать деньги, поскольку это является ключом к успешному совместному управлению семейным бюджетом.