Эксперт Фомин назвал три способа найти в смартфоне шпиона

Для того, чтобы выявить в своем смартфоне шпионский софт, необходимо прежде всего снабдить гаджет антивирусом, считает эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.

В беседе в агентством «Прайм» он назвал антивирус первым и основным способом борьбы с шпионом в смартфоне, ведь именно он удалит все вредоносные программы считает Фомин.

«Второй — самый затратный по времени, но не менее эффективный: анализ изменения поведения устройства. Если гаджет быстро разряжается, растет расход интернет-трафика, сама по себе включается геолокация, а сообщения отправляются на неизвестные номера, есть все основания заподозрить шпиона. Выловить и удалить его поможет специалист», — отметил эксперт.

Третьим же способом выявить в девайсе шпионский софт Фомин назвал установку на смартфон сканера приложений, который будет в круглосуточном режиме сканировать подозрительный доступ. Об опасных находках пользователю будет сообщено во всплывающем окне. И это уже будет поводом занести телефон с сервис на проверку, заключил эксперт.