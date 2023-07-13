Эксперт Гажиенко пояснил причину удорожания туров в Турцию

В текущем году отечественные путешественники столкнулись с большим ростом стоимости туров в Турцию. Владелец одной из сети турагентств Тариел Гажиенко пояснил причини сложившейся ситуации. Об этом сообщают « Известия ».

По его словам, согласно статистике, отдых в Турции выбирают до 75% туристов из России, желающих отправиться за рубеж.

Эксперт отметил, что причиной подорожания туров в эту страну стала внутренняя инфляция в Турции и обесценивание нацвалюты.

По мнению Гажиенко, не последнюю роль в данном вопросе сыграли изменения воздушных коридоров, удлиняющие путь, и санкционная политика.