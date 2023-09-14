Эксперт Хайцеэр рекомендует не обслуживаться у дилеров ушедших автокомпаний
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По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, в текущих условиях официальные дилеры, которые представляют марки автомобилей, ушедшие с отечественного рынка, не предоставляют никаких значительных преимуществ перед специализированными СТО, не имеющими дилерского статуса. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он отметил, что нет смысла автовладельцам переплачивать за услуги дилера.
По мнению эксперта, следует находить станции с хорошими репутациями, которые предлагают качественное масло и оригинальные запчасти, а при условии негарантийного ремонта рекомендуется обращаться в СТО, где имеется необходимое диагностическое оборудование, специализированный инструмент и опыт работы с конкретной маркой автомобиля.