Эксперт Хайцеэр рекомендует не обслуживаться у дилеров ушедших автокомпаний

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, в текущих условиях официальные дилеры, которые представляют марки автомобилей, ушедшие с отечественного рынка, не предоставляют никаких значительных преимуществ перед специализированными СТО, не имеющими дилерского статуса. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что нет смысла автовладельцам переплачивать за услуги дилера.

По мнению эксперта, следует находить станции с хорошими репутациями, которые предлагают качественное масло и оригинальные запчасти, а при условии негарантийного ремонта рекомендуется обращаться в СТО, где имеется необходимое диагностическое оборудование, специализированный инструмент и опыт работы с конкретной маркой автомобиля.