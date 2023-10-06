Эксперт Храпунова объяснила принципы мошенничества с ремонтом стиральных машин

По словам эксперта Аллы Храпуновой, жители нашей страны стали чаще сталкиваться с мошенниками, предлагающими в Сети услуги по ремонту стиральных машин и обманывающим клиентов. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что после якобы диагностики стиральной машинки нередко сообщают о росте стоимости ремонта в несколько раз.

По мнению эксперта, лучшим способом защиты станет в данном случае поиск мастера по рекомендациям знакомых и родственников.