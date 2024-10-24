Эксперт Храпунова предупредила о мошеннической схеме с заменой полиса ОМС

В России активизировались мошенники, которые под видом сотрудников страховых компаний звонят своим потенциальным жертвам, сообщая о якобы необходимости как можно скорее заменить полис ОМС. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Как отметила собеседница журналистов, представляясь страховыми агентами, аферисты выуживают у доверчивых граждан необходимые личные данные, чтобы получить доступ к банковским приложениям или к личному кабинету в «Госуслугах».

«Сначала предлагают жертве выбрать способ получения нового полиса и «записаться в соответствующую электронную очередь», а номер записи, указанный в сообщении, сообщить «представителю фонда ОМС». Кроме того, мошенники сообщают человеку, что при обновлении полиса требуется смена данных на «Госуслугах», для чего якобы необходимо сообщить звонящему код из СМС», — пояснила эксперт.

Храпунова напомнила, что полисы ОМС бессрочны в России, посетовав, что, к сожалению, не каждый гражданин об этом знает. На этом неведении и пытаются сыграть мошенники.

«Поэтому, когда жертве звонят якобы из страховой компании или из территориального фонда и сообщают о необходимости заменить старый полис, это не вызывает подозрений», — сказала Храпунова.

Ранее сообщалось, что в Турции россияне рискуют стать жертвами мошенников, используя каршеринговые сервисы.