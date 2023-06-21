В Турции россияне рискуют стать жертвами мошенников, используя каршеринговые сервисы

От местных СМИ поступила информация о том, что туристическая индустрия страны может встать под угрозу. Все из-за процветающих ложных сайтов для бронирования отелей и аренды авто. Об этом сообщает издание «Инфореактор»

Аферисты в сетях промышляют с помощью полного копирования оригинальных сайтов, оказывающих подобные услуги. Из-за этого порядка 5000 человек уже пострадали, которые приехали в страну в целях туризма. Отели Турции находятся в опасности, потому что путешественники имеют право подать иски по причине несостоявшегося отдыха.

Андан Мазиджи, являясь членом Торгово-промышленной палаты Антальи, заявил, что число пострадавших не прекращает расти. Из-за этого эксперты настоятельно просят всех туристов быть внимательными при выборе отелей, а особенное внимание обратить на цены.