Эксперт Исаева рассказала, как сохранять баланс между психической и физической сферами жизни

Ученые давно доказали тот факт, что существует взаимосвязь между ментальной, эмоциональной и телесной составляющими нашей жизни. Важно заботиться о своем организме и сохранять баланс всех сфер. О том, как это сделать, рассказала эксперт Камила Исаева.

Не секрет, что между здоровым телом и здоровым духом есть связь. Таким образом, депрессия, расстройства психики и плохое настроение могут привести к нарушению функционирования иммунной системы. Об этом также пишет портал «Дни.ру». Проблемы с иммунитетом, в свою очередь, тоже могут вызвать пониженный эмоциональный фон.

Для того, чтобы физическое и ментальное здоровье были в порядке, нужно вести активный образ жизни, правильно питаться, достаточно спать, а также не забывать про отдых и занятия хобби.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как притягивать в свою жизнь только позитивные события.