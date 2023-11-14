Выбросить хлам из головы: как притягивать в свою жизнь только позитивные события

Чтобы стать счастливым, нужно следить не только за своим настроением, мыслями и желаниями, но и внимательно присмотреться к своему окружению, уверены психологи. Не исключено, что помехой может оказаться токсичный коллектив.

Коуч и бизнес-консультант Милана Вальмонт рассказала, как притянуть в свою жизнь как можно больше позитивных моментов. По ее словам, очень важно смотреть по сторонам, а не зацикливаться на собственной персоне.

«Окружающий мир — это зеркало. Если мы думаем, что мир ужасен, жизнь очень тяжела, а вокруг только обманщики и негодяи, то мы будем притягивать к себе подобных людей и ситуации», — рассказала Вальмонт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она уверена: чтобы притягивать в жизнь только приятных людей и счастливые моменты, нужна мысленная гигиена, то есть основательная уборка в своей голове.

«Иногда выбросить весь хлам из мыслей помогает медитация, она успокаивает мозг и убирает тревогу. Очень важно правильно оценивать свой круг общения. Токсичных, критикующих людей, тех, с кем вам не комфортно, надо безжалостно отсекать», — заявила Вальмонт.

Если позволить таким людям главенствовать в жизни человека, они начнут вытягивать из вас энергию, вносить свой негатив. Окружение должно мотивировать, вдохновлять, нести тепло и поддержку, и тогда и позитивные изменения не заставят себя ждать, заключила собеседница издания.

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