Эксперт IT-безопасности подсказал необычный способ, который позволит заработать на звонках от мошенников
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Приобретение номера, звонки на который будут оплачиваться сами звонящие абоненты, может помочь заработать на звонках мошенников. Об этом интернет-изданию «Богородские вести» рассказал эксперт в сфере IT-безопасности Дмитрий Спесивцев.
«Существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего это развлекательные сервисы, в которых услуги оказываются по телефону, и дополнительно взимается плата за сам звонок. Реклама таких сервисов всегда информирует о том, что звонок платный. Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок. Это оружие можно использовать и против них», — уточнил Спесивцев.
Эксперт отметил, что жертвами телефонных мошенников чаще всего становятся пожилые или доверчивые люди. Поэтому все граждане должны знать, что отвечать на SMS и звонки с незнакомых номеров опасно, потому что это могут быть злоумышленники.