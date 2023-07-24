Эксперт IT-безопасности подсказал необычный способ, который позволит заработать на звонках от мошенников

«Существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего это развлекательные сервисы, в которых услуги оказываются по телефону, и дополнительно взимается плата за сам звонок. Реклама таких сервисов всегда информирует о том, что звонок платный. Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок. Это оружие можно использовать и против них», — уточнил Спесивцев.